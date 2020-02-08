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    HaberlerEge Haberleri ‘Norm Holding için onur’
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    08.02.2020 - 00:02 |

    ‘Norm Holding için onur’

    Bağlantı elemanları sektöründe dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Norm Holding şirketleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası’ndan toplam 5 ödül kazandı.

    ‘Norm Holding için onur’

    Norm Cıvata, EBSO üyeliği kapsamında yatırımda ve üretimde birincilik ödülünü kazandı, İzmir Ticaret Odası üyeliği kapsamında da Uysal Makine ve Norm Holding Altın madalya, Norm Somun ise Gümüş madalya aldı. Kurucu Onursal Başkan Nedim Uysal, bu çalışmalarının ödüllendirilmesinin kendileri için bir onur olduğunu söyledi.

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