‘Norm Holding için onur’

Norm Cıvata, EBSO üyeliği kapsamında yatırımda ve üretimde birincilik ödülünü kazandı, İzmir Ticaret Odası üyeliği kapsamında da Uysal Makine ve Norm Holding Altın madalya, Norm Somun ise Gümüş madalya aldı. Kurucu Onursal Başkan Nedim Uysal, bu çalışmalarının ödüllendirilmesinin kendileri için bir onur olduğunu söyledi.