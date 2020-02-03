03.02.2020 - 00:03 |
Nostalji dolu gece
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Lions Kulüpleri desteğiyle Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) tarafından düzenlenen “Sinema’da Frank Sinatra” konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
Solistliğini Altuğ Dilmaç’ın yaptığı konser İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Opera sanatçısı Aytül Büyüksaraç ile Sanremo Junior Türkiye birincisi Naz Barut da konut sanatçı olarak sahneye çıktı. Dilmaç’ın seslendirdiği Three Coins In The Fountain, Fly Me To The Moon gibi sevilen Frank Sinatra eserleri izleyicilere nostalji gecesi yaşattı.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.