Nostalji dolu gece

Solistliğini Altuğ Dilmaç’ın yaptığı konser İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Opera sanatçısı Aytül Büyüksaraç ile Sanremo Junior Türkiye birincisi Naz Barut da konut sanatçı olarak sahneye çıktı. Dilmaç’ın seslendirdiği Three Coins In The Fountain, Fly Me To The Moon gibi sevilen Frank Sinatra eserleri izleyicilere nostalji gecesi yaşattı.