17.07.2020 - 00:04 |
Noterlere indirimli elektrik
Aydem ve Gediz Elektrik Perakende ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) işbirliğine imza attı. Birlik binaları ve yurt çapındaki 2 bin 61 noter, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu. Aylık elektrik faturası 110 lira ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini belirten Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, “Yararlanmak isteyenler web sitemizdeki başvuru formunu doldurabilir ya da 0 (232) 388 87 00 numaralı iletişim merkezimizi arayabilirler” dedi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.