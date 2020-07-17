Noterlere indirimli elektrik

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) işbirliğine imza attı. Birlik binaları ve yurt çapındaki 2 bin 61 noter, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu. Aylık elektrik faturası 110 lira ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini belirten Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, “Yararlanmak isteyenler web sitemizdeki başvuru formunu doldurabilir ya da 0 (232) 388 87 00 numaralı iletişim merkezimizi arayabilirler” dedi.