Nüfus artıyor bütçe artmıyor

Türkiye’de yerli turistin gözdesi olan Çeşme ile Kuşadası, salgın nedeniyle büyükşehirden yazlığına gelenler ve tatile gelip yerleşme kararı alanlarla nüfus yoğunluğu yaşamaya başladı. Turizm sezonunda ciddi gelir kaybına uğrayan, bir yandan da pandemi ile mücadelenin getirdiği ek maliyetleri karşılamaya çalışan Ege belediyeleri, hizmet üretememe noktasına geldi.

Yardım çağrısı yaptı

1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinin ardından gelen ikinci konut sahiplerinin pek çoğunun asıl ikametgâhlarına dönmediğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ege turizm kentleri SOS veriyor. Hükümet bir an önce destek paketleri oluşturmalı. Eylül ayı sonu itibariyle ilçemizin kışlık nüfusu 117 binden 424 bine yükseldi ancak belediyemiz İller Bankası’ndan 120 bin kişi üzerinden mali pay alıyor. Kuşadası’nı yerleşik yaşam alanı olarak seçen vatandaşlarımız ikametgâhlarını ilçemiz alsınlar ki böylelikle en azından reel nüfusumuza göre payımızı alabileli. Bu süreci merkezi hükümetin desteği ile aşıabiliriz, bu konuda ekonomik destek paketleri açıklanmalıdır. Öte yandan sezonu ucundan yakalayan turizm esnafı için mali destek programları açıklanmalı. Aksi durumda 2021 turizm sezonunda açık işletme bulunamayacak” dedi.

Şu anda 300 bini geçti

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, 44 bin 400 olan nüfusu 50 bine taşıyabilmek amacıyla “Birinci ikameti Çeşme’ye taşıyoruz” diyerek bir kampanya başlattı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle online eğitim sistemine geçilmesi üzerine yazlıkçıların şehirlere dönmediğini belirten Oran, “Çeşme’nin nüfusu şu an 300 bine ulaştı. Çeşme’de yazlığı olan ve yılın bir çok zamanı burada yaşamayı tercih eden vatandaşı, ikametlerini Çeşme’ye alıp kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Nufüsun 50 binin üzerine çıkmasıyla genel bütçe gelirlerimiz artacak ve ekonomik olarak daha da güçleneceğiz” diye konuştu.

SEVİYORSANIZ GELİN, BODRUMLU OLUN

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başlattığı “Bodrum’u seviyorsan Bodrumlu ol” kampanyasına da ilgi büyüyor. Halkla İlişkiler ekipleri, kampanya ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla Bodrum’daki konut sitelerini dolaşmaya başladı. Hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, ikinci konutu ve adresi Bodrum’da olan vatandaşa, “Birlikte paylaştığımız Bodrum’un daha yaşanabilir ve daha temiz bir kent olması için, ikametgahınızı Bodrum’a alın” çağrısı yaptı. Kentin 176 bin 500 olan resmi nüfusuna göre ödenek aldığını ancak 400 bini aşan bir nüfusa hizmet ulaştırıldığını ifade eden Aras, “Görünen o ki, bütün kış boyunca iki kat daha fazla nüfusa hizmet vereceğiz. Destek olmalarını istiyoruz” dedi.

Aras’ın yaptığı çağrıya, olumlu cevap geldi, bazı vatandaşların ilk ikametlerini Bodrum’a almaya başladığı öğrenildi.