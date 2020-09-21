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    HaberlerEge Haberleri ‘Nüfus yaşlandıkça katarakt artıyor’
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    21.09.2020 - 00:03 |

    ‘Nüfus yaşlandıkça katarakt artıyor’

    ‘Nüfus yaşlandıkça katarakt artıyor’

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, nüfus yaşlandıkça katarakt ameliyatının daha çok yapıldığını söyledi. 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını hatırlatan Kaşkaloğlu, “Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyor. Ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyorlar ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar” dedi. Kaşkaloğlu, “Hastaların doktora hastalıklarıyla ilgili doğru bilgi vermeleri onları doğru yönlendirmeleri gerekiyor. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım. Akıllı mercek olarak anılan merceklerle hastaların ameliyat sonrası eskisinden de daha iyi görmeleri sağlanabiliyor. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere hatta Amerika’ya göre modern ve gelişmiş olanaklara sahip” diye konuştu.

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