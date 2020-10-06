Nüfusu 200 bine çıktı

İzmir merkezli dijital pazarlama şirketi Gayrimenkul PR şirketi, Kovid-19’un ardından uzaktan çalışma ve dijital eğitime geçilmesiyle, resmi nüfusu yaklaşık 45 bin olan Çeşme’de şu an 200 bine yakın yerleşik bir yaşam görüldüğünü açıkladı. İlçede yeni konut projelerine ihtiyaç artarken, mevcut gayrimenkullerin ekonomik performansı da arttı. Yaz sezonunda pandemiden en az etkilenen tatil beldesinin Çeşme’nin olduğunu belirten Başkan Ekrem Oran, “Sezon başında Çeşme pandemi dönemini en az zararla çıkacak demiştim ve dediğim oldu. Çünkü bizim müşteri potansiyelimizin yüzde 98-99’u geldi. Yerli turistimiz yazlıkçımız tatilini yaptı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 40’larda 50’lerde. Bu sezon ortasında yüzde 99’lardaydı. Şu anda da bütün yazlıkçılarımız huzur ve güvenle tatillerini sürdürmeye devam ediyor. Müşteri potansiyelimiz yerli olması bizim için avantaja dönüştü. Yatırımcımız, esnafımız mutlular” dedi. Sadece Ilıca Plajı’nın Çeşme Belediyesi kontrolünde olduğunu vurgulayan Oran, ilçedeki diğer benzer alanlara talip olduklarını da söyledi.

Kampanya başlatılmıştı

Çeşme’nin nüfusunun 50 bine ulaşması için başlattıkları kampanya ile ilgili bilgi veren Başkan Oran, “Çeşme’nin adrese dayalı nüfusu 44 bin 400 olarak açıklandı. Ama şuanda da 400 bin civarında. Dolaysıyla 10 katı kadar bir durum var. Biz bir çağrıda bulunarak burada yaşayan vatandaşlarımızdan birinci adreslerini Çeşme olarak yapmalarını istedik. Böylelikle, bütçe, personel, yatırım temsiliyet avantajımız olacak. Çağrımız çok olumlu yanıt verdi. Çeşme Nüfus Müdürlüğünde yoğunluk var” dedi. Çeşme sevdası ile ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Oran, “Hep dışarıdayız. Vatandaşlarımız bazen ‘Makamınızda bulunmuyorsunuz’ diye şikayet ediyor ama biz tüm ekibimizle birlikte sahadayız. Oturmaya değil çalışmaya geldik” dedi.