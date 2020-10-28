Obezite cerrahisi sonrası estetik ameliyatlar

Ameliyat sonrası hızlı kilo verme sürecine giren kişide, deride sarkmalar ve fazlalıklar oluştuğunu ifade eden Melikoğlu, “Estetik cerrahi bu hastaların yaşama tutunmasında çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü bu sarkmalar kişilerde hem estetik olmayan görünümlere hem de sosyal yaşamlarında kısıtlamalara neden olabiliyor. Oezite cerrahisi sonrasında yapılan estetik ameliyatlar, obezite cerrahisinin tamamlayıcısıdır. Kişilerin estetik görüntülerinden mutlu bir şekilde sosyal yaşama dönmelerine yardımcı olur” dedi.

Kişilerin kilo vermeyi tamamlamasından sonra sarkmalara müdahale edilmesi gerektiğini belirten Melikoğlu, şöyle konuştu:

1.5 yıl sonra

“Hastaların en az 6 ay boyunca kilosu sabit olmalı. Obezite cerrahisinden sonra estetik ameliyatlaa başlama süresi genellikle en az 1 buçuk yılı buluyor. Geniş alanlarda çalışıldığını için vücudun yara iyileşmesi sistemlerinin de iyi olmasgerekiyor. Bazı hastalar için sadece bir ameliyat yeterli olurken bazı hastaların birden fazla bölgeden ameliyat olması gerekiyor. Obezite cerrahisi sonrası gerekebilecek estetik ameliyatlar vücudun bölgelerine göre planlanır. Bunlar; yüz germe, boyun germe, kol germe, sırt germe, meme dikleştirme, jinekomasti (erkekte meme büyüklüğü), karın germe, vücut germe (body lift), uyluk (iç bacak) germedir.”