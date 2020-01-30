‘Obezite çok daha büyük tehlike’

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, son zamanlarda mide küçültme ameliyatları sırasında veya sonrasında gerçekleşen ölümlerin, insanların bu ameliyatlara bakış açısını değiştirdiğini belirtti. Aşırı kilolu şekilde yaşamanın da birçok sağlık riski doğurduğunu dile getiren Prof. Kaçar, “Mide ameliyatlarından korkmayın. 7 gün, 24 saat aşırı kilolarla dolaşmaktan korkun” uyarısında bulundu. Mide küçültme ameliyatlarında ölüm oranının binde iki olduğunu açıklayan Porf. Kaçar, “Bu ameliyatlar artık belli başlı şartlar altında yapılabiliyor. Operasyon standartlarının çerçevesi çizildi. Dolayısıyla zaten güvenilir olan bu ameliyatlar daha güvenilir hale geldi. Bu konuda hastaneler de kendini geliştirdi, doktorlar ekiplerini ve teknolojik imkanlarını artırdı” dedi.