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    HaberlerEge Haberleri Ödemiş gururlandı
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    30.09.2020 - 00:02 |

    Ödemiş gururlandı

    Ödemiş Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda başarı ödülüne layık görüldü.

    Ödemiş gururlandı

    Ödemiş Belediyesi, İzmir Oteli yanında bulunan tescilli yapıdaki rekonstrüksiyon uygulaması ve Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nin geliştirilmesi için müze yanındaki parseller için hazırlanan röleve, restorasyon projesiyle ödülün sahibi oldu. Başkan Mehmet Eriş, “Kentimizdeki tarihi dokuya sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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