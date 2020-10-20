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    HaberlerEge Haberleri Ödülle döndüler
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    20.10.2020 - 00:03 |

    Ödülle döndüler

    Fikret Reyhan’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği ‘Çatlak’ filmi, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ve Dr. Avni Tolunay Özel Jüri Ödülüne layık görüldü. En İyi Kadın Oyuncu ödülü, filmde oynayan tüm kadın oyunculara verildi.

    Ödülle döndüler

    Ödülleri İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay ve Elif Ürse aldı. Kilimci, filmde emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti, “Kadınların kadınlara sarılması, alkışlaması, takdir etmesi, koşulsuz sevgiyle kucak açması çok önemli. Biz buna örnek olduğumuzu hissettik” dedi.

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