Ödülle döndüler

Ödülleri İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay ve Elif Ürse aldı. Kilimci, filmde emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti, “Kadınların kadınlara sarılması, alkışlaması, takdir etmesi, koşulsuz sevgiyle kucak açması çok önemli. Biz buna örnek olduğumuzu hissettik” dedi.