Ödüller Aras’tan

Bodrum Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ‘Ödüllü Şiir ve Resim Yarışması’ sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Tayfun Yılmaz tarafından verildi.

Başarılı öğrencilerin Konacık, Bitez, Turgutreis, Bahçelievler, Koyunbaba, Dirmil, Gündoğan, Mumcular, Sazköy ve Yalıçiftlik mahallelerindeki evlerini dolaşan Başkan Aras, “Öğrencilerimize ödüllerini verdik, burs da sağlayacağız” dedi. Başkan Ahmet Aras, kendisine sosyal medyadan ulaşarak Türk bayrağı isteyen Çınar Poyraz adlı öğrencinin isteğini de evinde ziyaret ederek yerine getirdi.