25.04.2020 - 00:04 |
Ödüller Aras’tan
Bodrum Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ‘Ödüllü Şiir ve Resim Yarışması’ sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Tayfun Yılmaz tarafından verildi.
Başarılı öğrencilerin Konacık, Bitez, Turgutreis, Bahçelievler, Koyunbaba, Dirmil, Gündoğan, Mumcular, Sazköy ve Yalıçiftlik mahallelerindeki evlerini dolaşan Başkan Aras, “Öğrencilerimize ödüllerini verdik, burs da sağlayacağız” dedi. Başkan Ahmet Aras, kendisine sosyal medyadan ulaşarak Türk bayrağı isteyen Çınar Poyraz adlı öğrencinin isteğini de evinde ziyaret ederek yerine getirdi.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.