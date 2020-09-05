Ödüller dağıtıldı

Jüri Başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in yaptığı değerlendirmede; Ulusal Haber dalında Cumhuriyet Gazetesi’nden Hazal Ocak’ın “Boğazda Kaçak Var” haberi, İzmir Kent Haberi dalında Ege Telgraf Gazetesi’nden Serkan Aksüyek’in “Balkon Yasal, Site Kaçak” haberi, İzmir Kent TV Haberi dalında ise Demirören Haber Ajansı’ndan Nevra Uçkaç ile Ahmet Turan Altay’ın “Tarıma Hobi Bahçesi Darbesi” haberi birinciliğe layık görüldü. Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü ise TRT’den Sonay Teker ile Ahmet Ahmetoğlu “Suskun Keman” haberiyle kazandı.