Ödüllerini Cumhurbaşkanı’ndan aldılar

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK), farklı alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla verdiği Bilim Ödülleri’nin ikisi İzmir’e geldi. Bilim Ödülü kategorisinde ödül alan dört isimden biri, Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkan oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu da, TÜBİTAK 2020 Teşvik Ödülü’ne layık görülen 13 isim arasında yer aldı. Başarılı bilim insanları, ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bitki stres fizyolojisi ve moleküler fizyolojisi başta olmak üzere bitki bilimi alanında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülen Türkan’ı tebrik etti. Biresselioğlu ise, “İklim değişikliği ve enerji dönüşümü kavramlarını önceliklendirerek yapacağım çalışmalarla, ülkemin enerji alanındaki gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyorum” dedi.