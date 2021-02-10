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    HaberlerEge Haberleri Öğrenci hayalinden uzak kalmamalı
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    10.02.2021 - 00:03 |

    Öğrenci hayalinden uzak kalmamalı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ülke genelinde başlatılan “Küçük Parmaklar” kampanyası kapsamında, Akhisar Ticaret Borsası’ndan klavyeli tablet bağışı geldi.

    Öğrenci hayalinden uzak kalmamalı

    EBA uyumlu tabletler Akhisar Ticaret Borsası Genel Sekreteri Gökben Dikili Altaş eşliğinde Akhisar Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Şerif Şerifoğlu tarafından Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer’e, Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Ok tarafından Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya’ya ve Akhisar Ticaret Borsası Üyesi Sait Can Çoşkun tarafından Gölmarmara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuncay’a teslim edildi.

    Engel yok

    TOBB’un, ülke genelinde 30 bin öğrenciye uluşmayı hedeflediğini belirten Akhisar Ticaret Borsası Başkan Alper Alhat, “Katkı sağlamak için harekete geçtik. Hiçbir çocuğumuz eğitimden mahrum kalmamalı. Bu yüzden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Okula uzak olsalar da hayallerine uzak hissetmesinler. Biz hayallerine ulaşacakları, o hayallerle dünyayı değiştirecekleri bu yolda tüm engelleri kaldıracağız” dedi.

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