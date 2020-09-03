‘Öğrenci kredisi artırılmalı’

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, üniversite öğrencilerinin yıllardır dramı olan, öğrenim kredisi ve bu kredinin geri ödenmesiyle ilgili soruna el attı, 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Kılıç, son dönemlerde artan ve pandemiyle birlikte zirveye ulaşan işsizlik ve ekonomik sıkıntıların, üniversiteyi bitiren öğrencilerin birçoğunun işsiz kalmasına ve geleceğe umutsuz bakmasına neden olduğunu ifade etti. Öğrenim kredisinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla aylık 550 lira olarak ödendiğini kaydeden Kılıç, teklifin kabul edilmesi halinde, öğrenim kredisinin öğrencilere yarı oranında artırılarak ödenmesinin mümkün olacağını vurguladı, “Bunu yarı oranında artırdığımızda öğrencilerimize 825 lira ödeme yapılması gerekecektir. Bu rakam da öğrencilerimizin üniversite eğitimleri boyunca, ekonomik kaygıdan ziyade eğitimlerine ağırlık vermelerine ve bu şekilde daha başarılı olmalarına imkan sağlayacaktır” dedi.