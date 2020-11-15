Öğrenci yurtları depremzedelerin

3 bin 792 depremzede, 14 çadır alanında bulunan 1797 çadırda yaşamlarını sürdürüyor. Bornova Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen depremzedelerden Elif Beştepe, depremde büyük korku yaşadıklarını söyledi. Beştepe, birkaç gün yakınlarının yanında kaldıklarını söyledi, “AFAD tarafından bu öğrenci yurduna yerleştirildik. Burada rahatız ve mutluyuz” dedi. Hilal Aras da, evleri ağır hasar görünce ailesiyle birlikte öğrenci yurduna yerleştirildiğini anlattı. l İZMİR AA