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    HaberlerEge Haberleri Öğrenciler, kendi öykülerini yazdı
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    02.02.2020 - 00:04 |

    Öğrenciler, kendi öykülerini yazdı

    Konak Belediyesi’nin düzenlediği Yazarla Okuma Saati etkinliğinde minikler, son olarak yazar Özlem Tezcan Dertsiz’le buluştu, kitap yazma üzerine merak ettiklerini sordu.

    Öğrenciler, kendi öykülerini yazdı

    Konuk yazar, küçük kitap kurtlarıyla söyleşi sonunda bir de mini öykü çalışması yaptı. Her bir öğrenci hayal gücünü çalıştırarak kendi öyküsünü yazdı.

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