02.02.2020 - 00:04 |
Öğrenciler, kendi öykülerini yazdı
Konak Belediyesi’nin düzenlediği Yazarla Okuma Saati etkinliğinde minikler, son olarak yazar Özlem Tezcan Dertsiz’le buluştu, kitap yazma üzerine merak ettiklerini sordu.
Konuk yazar, küçük kitap kurtlarıyla söyleşi sonunda bir de mini öykü çalışması yaptı. Her bir öğrenci hayal gücünü çalıştırarak kendi öyküsünü yazdı.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.