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    HaberlerEge Haberleri Öğrencilerden kocaman destek
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    26.02.2020 - 00:02 |

    Öğrencilerden kocaman destek

    Konak Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı proje katılan 16 okuldan öğrenciler, Elazığ depreminden etkilenen kardeşleri için yardım eli uzattı.

    Öğrencilerden kocaman destek

    Çocuklar, aileleriyle birlikte yaklaşık 385 koli insani yardım malzemesi topladı. Mektuplarını eklemeyi de ihmal etmedi. 

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