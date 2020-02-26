26.02.2020 - 00:02 |
Öğrencilerden kocaman destek
Konak Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı proje katılan 16 okuldan öğrenciler, Elazığ depreminden etkilenen kardeşleri için yardım eli uzattı.
Çocuklar, aileleriyle birlikte yaklaşık 385 koli insani yardım malzemesi topladı. Mektuplarını eklemeyi de ihmal etmedi.
İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.