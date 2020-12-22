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    HaberlerEge Haberleri Öğrencilere 100 tablet
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    22.12.2020 - 00:01 |

    Öğrencilere 100 tablet

    Öğrencilere 100 tablet

    Ankara Beysukent Rotary Kulübü, 42. İstanbul Maratonu’yla başlattığı, “Çocuklarımız Eğitimden Uzak Kalmasın” projesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 100 depremzede çocuğa tablet hediye etti. Başkan Faruk Mustafa Güler, “Yaraları birlikte sarabilmek adına elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya da hazırız” dedi. Rotary 2440 Bölge Federasyonu Başkanı Ertan Soydan ise duyarlı davranışlarıyla yardıma koşan Beysukent Rotary Kulübü üyelerine teşekkür etti.  

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