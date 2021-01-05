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    HaberlerEge Haberleri Öğrencilere tablet ödüllü deneme sınavı
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    05.01.2021 - 00:02 |

    Öğrencilere tablet ödüllü deneme sınavı

    Öğrencilere tablet ödüllü deneme sınavı

    Buca Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği için başlattığı Dijital Dershane, ödüllü deneme sınavında Bucalı gençleri buluşturmaya hazırlanıyor. Platform, 16, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde ücretsiz ödüllü deneme sınavı yapma kararı aldı.  LGS ve YKS öğrencilerini kapsayacak sınav, online olarak gerçekleştirilecek. Ödüllü sınavda, Buca’da yaşayan ve sınav başarısı olarak ilk 3’e giren LGS ve YKS öğrencilerine birer tablet bilgisayar hediye edilecek.

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