‘Öğrencilerimi yalnız bırakmaktan korktum’

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yakalandığı koronavirüsü yenen Eşrefpaşa Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Zübeyde Şahin (41), her yıl birlikte kutladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, bu defa öğrencilerinden ayrı kalmanın zor olduğunu belirtti. Öğrencileri ile 24 Kasım’a özel bir video hazırladıklarını dile getiren Şahin, “Hastalık sürecinden sonra online derslerimiz başladı. Öğrencilerime ilk söylediğim şey çok dikkatli olmaları, bu kadar rahat gezmemeleri oldu. Bugünü okulda kutlamayı çok isterdik. Özel etkinlikler yapardık ama şimdilik sosyal medya üzerinden birbirimize destek olacağız” dedi.

‘Moral çok önemli’

Koronavirüse yakalandığı süreci anlatan Şahin, testi pozitif çıktığında en büyük endişeyi öğrencilerine bulaştırma ihtimali konusunda yaşadığını ifade etti. Hastalık sırasında moralin ve psikolojinin çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, sürecin çok zorlu olduğunu kaydetti, “Testim pozitif çıktığında eşim bana, ‘Çok özür dilerim. Sana bu hastalığı ben bulaştırdım. Ya benim yüzümden sana bir şey olursa’ dedi. Ben güçlü durmaya çalıştıkça eşim de toparlanmaya başladı. Psikolojiniz iyi ise her şey daha kolay oluyor. Kimse, bağışıklığım kuvvetli diye kendine güvenmesin. ‘Bulaşsa da grip gibi atlatırım’ diye düşünenler var ama öyle bir şey yok. Kimin üzerinde hangi etkilere neden olacağını bilemezsiniz. Çok şiddetli öksürük yaşadım. İleride ne gibi etkisi kalacak bilmiyorum, çok daha çabuk yoruluyorsunuz” diye konuştu.

‘Aydınlık bir geleceğin mimarı’

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çerçioğlu mesajında, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağını yakalayan ve daima ilerici olan eğitim anlayışına sahip öğretmenlerimiz, karanlığa karşı bir meşale olarak gelecek nesillerin yolunu aydınlatmaktadır” ifadesini kullandı.

Öğretmenler için kanun teklifi...

CHP İzmir Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Öğretmenlerin geçim sıkıntısıyla başa çıktığını ifade eden Kılıç, “Meslek itibarını kaybettiler, zaman zaman şiddete maruz kaldılar. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkaracağız ve öğretmenlik mesleğinin itibarını geri kazandırıp, çalışma şartlarını iyileştireceğiz. Çağdaş, laik, demokratik yarınlar için, nitelikli eğitim için, öğretmenlerimizin kafasını yastığına koyduğunda gelecek kaygısı taşımaması, kendisini sadece eğitime vermesi için mücadele edeceğiz” dedi.

Şehitlikte klip

Konak Kazım Karabekir Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için Kadifekale Şehitliği’nde ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’ adlı parçaya klip çekti.

Klipte, şehit Ferdi Tosun’un babası Ziya Tosun da yer aldı. Ferdi Tosun’un, oğlunun kabri başında öğretmenlerle dua etmesiyle başlayan klip, sosyal medyada beğeni topladı. Okul Müdürü Erdal Güneştekin, “Gençlere birlik ve beraberlik bilinci aşılamak amacıyla şehitlikte, şehitler için klip çektik. Çekimler, 1 hafta sürdü. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü her konuda destek verdi” diye konuştu.

‘Cumhuriyet omuzlarında’

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Tokat, “Öğretmenlerimiz, ülkemizin kuruluşundan bu yana aydınlık yarınlara giden Cumhuriyet yolunda büyük bir rehber olarak görev yaptı. Şüphesiz çağdaş Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir” diye konuştu.

‘Her birimizde emekleri var’

Radyo Ege Kampüs’te yayınlanan ‘Öğretmenler Günü Özel’ programına katılan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Geleceği inşa edecek nesilleri sevgiyle, sabırla ve büyük özveri ile yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Rektör Budak, “Öğretmenlik, bir çocuğu küçük yaştan itibaren sevgiyle, örnek ideallerle işleyen, onu insanlığa faydalı bir birey olarak topluma kazandıran en kıymetli meslek. Her birimizin bugün olduğu bireylerin ardında bir öğretmenin çabaları, idealleri ve fedakârlıkları bulunuyor. Bugün medeniyetimiz, bir öğretmenin yetiştirdiği güçlü nesiller sayesinde ilerliyor” diye konuştu.

‘Başımızın tacı’

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yayınladığı Öğretmenler Günü mesajında tüm meslektaşlarının gününü kutladı. Eriş, “Bir öğretmen olarak biliyorum ki, aydınlanma mücadelesinin temelinde yer alan öğretmenlerimizin görevlerinin kutsallığı ve değeri, kutlama günleri ya da kutlama mesajlarıyla anlatılamayacak kadar büyüktür. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yetiştirilmesi için fedakârca çaba sarf eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Atatürk’ün ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözünü şiar edinerek yurdun dört bir yanında aydınlanma ışığını saçan öğretmenlerimizin özverisi, geleceğimiz için bir umuttur” dedi.

Büyük izler bırakıyorlar

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Öğretmenlik mesleğinin bir milletin ve ülkenin geleceğini yarattığını vurgulayan Sürekli, “Hepimizin hayatında büyük izler bırakan, önümüze aydınlık yollar açan; sadece bilgisi ile değil, kalbi değerlerle bizi hayata ve yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakları büyük. Her dönemde geleceğin mimarlığını üstlenen; ülkesi milleti için aydınlık zihinler, yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ada’da 24 Kasım törenle kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Kuşadası’nda düzenlenen bir törenle kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan tören, yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Başkan Ömer Günel, Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Günel, “Bizleri Cumhuriyet’in ışığıyla aydınlatıp bugünlere getiren ve bizden sonraki nesilleri yetiştirmeye devam eden öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

‘En önemli görev onlara düşüyor’

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Akın, “Atamızın gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için en önemli görev öğretmenlerimize düşmektedir. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ancak kaliteli, eşit ve adil bir eğitim sisteminden geçmektedir” dedi.

‘Meşale gibi’

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Örki, “Öğretmenler, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatıyor” dedi.

Eğitime yatırım

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Mesajında öğretmenlerin üstlendikleri sorumluluklara değinen Deveciler, “Atatürk, çağdaş ve demokratik bir toplumu oluşturmak adına en büyük sorumluluğu onlara vermiştir. Atatürk’ün gösterdiği bu yolda, eğitimi en büyük ilkemiz olarak kabul edip, gerekli projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Ölümsüz meslek’

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Doğan, “Atatürk, Cumhuriyetimizin geleceği olan yeni nesilleri öğretmenlerimize emanet etmiş. Gücünü sevgiden alan, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olan öğretmenlik; bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahiptir” dedi.

Karakayalı’dan teşekkür

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir mesaj yayınladı. Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu hatırlatan Karakayalı, “Eğitimin gücünü bilen ve öğretmenlerimize bu alanda büyük sorumluluklar yükleyen, aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.