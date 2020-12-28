Öğrenciye sınava hazırlık kitapları

Başkan Serdar Sandal, “Eğitim öncelikli görevlerimizden biri ve bu konuda gerek BAYSEM’e verdiğimiz önem gerek TVBEK projemiz gerekse açacağımız kreşler ve diğer desteklerimizle tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Eğitime desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.