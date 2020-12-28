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    HaberlerEge Haberleri Öğrenciye sınava hazırlık kitapları
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    28.12.2020 - 00:03 |

    Öğrenciye sınava hazırlık kitapları

    Bayraklı Belediyesi, pandemi süresince eğitimlerine online platformlar üzerinden devam eden Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde eğitim gören öğrencilere LGS ve YKS’ye hazırlık soru bankası kitapları dağıtıyor.

    Öğrenciye sınava hazırlık kitapları

    Başkan Serdar Sandal, “Eğitim öncelikli görevlerimizden biri ve bu konuda gerek BAYSEM’e verdiğimiz önem gerek TVBEK projemiz gerekse açacağımız kreşler ve diğer desteklerimizle tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Eğitime desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

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