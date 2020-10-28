Öğreneceklerimiz bitmedi

Cumhuriyetin kazanımlarının bilincinde olan genç iş insanları olarak her geçen gün daha güçlü bir sorumluluk hissettiklerini belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Yeni nesillere nitelikli eğitim sunan, evrensel demokratik değerleri, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünebilme yetisini kazandıran bir eğitim sistemi, bu süreçte odaklanacağımız en önemli konulardan biri olmalıdır” diye konuştu.

Dünyayı değiştirdi

Atatürk’ün dünya tarihini değiştiren bir lider olduğunu dile getiren Aybars ise, “Atatürk savaşlardaki başarılarıyla büyük bir asker büyük bir devlet kurucusu olduğu kadar; görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, gerçekçilik, uluslararası ilişkilerdeki güvenirliği, kararlılığı, barış ve insan severlik değerleri ile evrensel bir liderdir. O emperyalizmi yenerek milli tam bağımsız bir Türk devleti kuran, kurduğu bu devleti çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmadaki savaşı başlatan ve başaran liderdir, yalnız Türk ulusunun değil bütün dünyanın Atatürk’ten öğreneceği çok şey var” dedi.