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    HaberlerEge Haberleri Öğretmen ve öğrencilerden yıkanabilir maske üretimi
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    26.03.2020 - 00:04 |

    Öğretmen ve öğrencilerden yıkanabilir maske üretimi

    Öğretmen ve öğrencilerden yıkanabilir maske üretimi

    Denizli’deki Servergazi Borsa İstanbul, Osman Aydınlı ile Buldan Ali Tunaboylu mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, günde 3 bin maske üretiyor. Yüzde 100 pamuklu kumaştan üretilen maskelerin 70 dereceye kadar 20 kez yıkanabilir olduğunu belirten Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Oğur, “6 öğrenci ve 4 öğretmen arkadaşımız maske üretiyor. Gerekirse okuldaki diğer sınıfları atölyeye dönüştürüp üretime hız vereceğiz. Maskeler, dezenfekte edilerek yine kullanılabiliyor” dedi. l İZMİR AA

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