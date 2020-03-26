Öğretmen ve öğrencilerden yıkanabilir maske üretimi

Denizli’deki Servergazi Borsa İstanbul, Osman Aydınlı ile Buldan Ali Tunaboylu mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, günde 3 bin maske üretiyor. Yüzde 100 pamuklu kumaştan üretilen maskelerin 70 dereceye kadar 20 kez yıkanabilir olduğunu belirten Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Oğur, “6 öğrenci ve 4 öğretmen arkadaşımız maske üretiyor. Gerekirse okuldaki diğer sınıfları atölyeye dönüştürüp üretime hız vereceğiz. Maskeler, dezenfekte edilerek yine kullanılabiliyor” dedi. l İZMİR AA