26.03.2020 - 00:04 |
Öğretmen ve öğrencilerden yıkanabilir maske üretimi
Denizli’deki Servergazi Borsa İstanbul, Osman Aydınlı ile Buldan Ali Tunaboylu mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, günde 3 bin maske üretiyor. Yüzde 100 pamuklu kumaştan üretilen maskelerin 70 dereceye kadar 20 kez yıkanabilir olduğunu belirten Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Oğur, “6 öğrenci ve 4 öğretmen arkadaşımız maske üretiyor. Gerekirse okuldaki diğer sınıfları atölyeye dönüştürüp üretime hız vereceğiz. Maskeler, dezenfekte edilerek yine kullanılabiliyor” dedi. l İZMİR AA
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.