‘Öğün sayısını ikiye düşürdük’

Öztürk, “Porsiyonlar ufalabilir ama ara öğünler kalkmamalı. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve gençler için mutlaka beslenme düzeni kurulmalı” dedi. Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan da, virüsten korunmaya yardımcı olacak önerilerde bulundu, “Günde en az 400 gram veya beş porsiyon meyve ve sebze yemek gerekir. Kefir, yoğurt, turşu gibi ürünleri tüketmeye özen gösterilmeli” diye konuştu.