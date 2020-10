Ok ve yay gözde

Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunluhan’daki atölyesinde, geleneksel yöntemlerle ok ve yay imalatı yapan Mahmut Yağcıoğlu, “Dizilerde ok ve yay kullanımı, insanlara unuttuğumuz geleneksel sporumuzu hatırlattı. Buraya gelen müşterilerimiz; ok ve yaya dokunduklarında heyecan duyuyorlar. Okların yapımında akça ağaç kullanıyoruz. Yayın önemli bir parçası kemik, öküz veya manda boynuzundan yapılıyor” diye konuştu.