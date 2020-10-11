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    11.10.2020 - 00:03 |

    Ok ve yay gözde

    Türkiye’de, son zamanlarda yayınlanan tarihi televizyon dizilerinden etkilenen birçok kişi okçuluğa merak sarıyor.

    Ok ve yay gözde

    Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunluhan’daki atölyesinde, geleneksel yöntemlerle ok ve yay imalatı yapan Mahmut Yağcıoğlu, “Dizilerde ok ve yay kullanımı, insanlara unuttuğumuz geleneksel sporumuzu hatırlattı. Buraya gelen müşterilerimiz; ok ve yaya dokunduklarında heyecan duyuyorlar. Okların yapımında akça ağaç kullanıyoruz. Yayın önemli bir parçası kemik, öküz veya manda boynuzundan yapılıyor” diye konuştu.

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