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    HaberlerEge Haberleri Öksüz’e Fındık sahip çıkıyor...
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    26.04.2020 - 00:03 |

    Öksüz’e Fındık sahip çıkıyor...

    Manisa’nın Alaşehir ilçesinde oturan 21 yaşındaki Emre Can Engin, geçen hafta sokakta bulduğu yeni doğmuş kedi yavrusunu evine getirip bakmaya başladı.

    Öksüz’e Fındık sahip çıkıyor...

    Engin, yavru kediyi gebe olan köpeği Fındık’a koklattı. Yavru kediyi koklayan Fındık, bir süre sonra kediyi ağzına alarak kulübesine götürdü. Engin, köpeğin kulübesinde emzirdiğini gördüğü kediyi sahiplendi, adını da Öksüz koydu. Engin, “Fındık, kedi yavrusunu emzirmeye başladı. Gözlerime inanamadım. Çok mutlu oldum. Köpek yavruyu sahiplendi. Şimdi onu büyütüyor. Fındık kedi yavrusuna bir haftadır annelik yapıyor” dedi. l AA

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