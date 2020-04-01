01.04.2020 - 00:02 |
Oktay, görev başına geçti
Rusya’dan döndükten sonra vatandaşların sağlığını tehlikeye atmamak için 14 gün izole kuralını uygulayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, görevinin başına döndü.
Toplumun sağlığını tehlikeye atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getirdiğini, bu süreçte de belediyeyle ilgili işleri telefonla ya da online sistemle takip ettiğini söyleyen Oktay, “Tüm birimlerimizle teyakkuza geçtik. 14 gün süresince yapılacak çalışmaların ne olacağıyla ilgili talimatlar verdim, çalışmaları dakika dakika takip ettim. Bundan sonra da ekiplerimizin başındayım.
Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.