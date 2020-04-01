Oktay, görev başına geçti

Toplumun sağlığını tehlikeye atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getirdiğini, bu süreçte de belediyeyle ilgili işleri telefonla ya da online sistemle takip ettiğini söyleyen Oktay, “Tüm birimlerimizle teyakkuza geçtik. 14 gün süresince yapılacak çalışmaların ne olacağıyla ilgili talimatlar verdim, çalışmaları dakika dakika takip ettim. Bundan sonra da ekiplerimizin başındayım.