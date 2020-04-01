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    HaberlerEge Haberleri Oktay, görev başına geçti
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    01.04.2020 - 00:02 |

    Oktay, görev başına geçti

    Rusya’dan döndükten sonra vatandaşların sağlığını tehlikeye atmamak için 14 gün izole kuralını uygulayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, görevinin başına döndü.

    Oktay, görev başına geçti

    Toplumun sağlığını tehlikeye atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getirdiğini, bu süreçte de belediyeyle ilgili işleri telefonla ya da online sistemle takip ettiğini söyleyen Oktay, “Tüm birimlerimizle teyakkuza geçtik. 14 gün süresince yapılacak çalışmaların ne olacağıyla ilgili talimatlar verdim, çalışmaları dakika dakika takip ettim. Bundan sonra da ekiplerimizin başındayım.

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