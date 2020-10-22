22.10.2020 - 00:02 |
Oku bakayım ayıp!
Balçova ilçesinde, 2006’da ünlü isimlerin katıldığı etkinlikle dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından açılışı yapılan, İnciraltı Kent Ormanı’ndaki Barış Manço Köprüsü’nün bakımsız hali, bölge halkının tepkisine yol açtı. Manço’nun adını taşıyan köprünün birçok bölümünde çürümeler meydana gelirken, ayaklarına da çöpler atıldığı görüldü. Köprünün adına dair herhangi bir tabela da bulunmadığı görüldü. Balçovalılar, köprünün adına yakışır hale getirilmesini istediklerini söyledi.
Köprünün bakımsızlığının adına yakışmadığını belirten ilçe sakini Batıkan Buğutay Benli, Babam Barış Manço’nun çok büyük bir hayranı olduğu için lise yıllarında çocuklarının isimlerini Batıkan ve Doğukan koymaya karar vermiş. Ben ve kardeşim olunca da bu hayalini gerçekleştirmiş.
Manço’nun tüm kasetleri hala evimizde durur. O yüzden kendisi bizim için çok farklı bir anlam ifade ediyor. Bunun dışında bu bölge de benim spor yaptığım yer. Ancak bu köprünün bakımsızlığı insanın içini acıtıyor. Buranın adını bilmeyenler de çok fazladır. Çünkü hiçbir yerde adı yazmıyor. ‘Motorlu taşıtlar giremez’ levhasının yanına bile bir not iliştirilebilirdi” diye konuştu.