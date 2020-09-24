BİST1.1030.59EURO8.980.07USD7.69-0.03ALTIN461.31-1.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Okullar tertemiz
    ABONE OL
    24.09.2020 - 00:04 |

    Okullar tertemiz

    Konak Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki okullarda başlattığı dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor.

    Okullar tertemiz

    İlk etapta 133 okulun dezenfekte listesine alındığı ilçede, çalışmalar aşama aşama ilerliyor, yüz yüze eğitimin başladığı binalar salgına karşı sterilize ediliyor. Ekipler, okulların ana giriş kapılarından ve bahçelerinden başlayarak, sınıflardan, koridorlara, lavabolara ortak kullanılan her alanı dip bucak temizliyor. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! İşte kazandıran numaralar...

    Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! İşte kazandıran numaralar...

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Son dakika | Bakan Koca koronavirüs tablosunu aktif vaka sayılarımızda artış var diyerek duyurdu

    Son dakika | Bakan Koca koronavirüs tablosunu aktif vaka sayılarımızda artış var diyerek duyurdu

    Sıradaki Haber