Okullar tertemiz

İlk etapta 133 okulun dezenfekte listesine alındığı ilçede, çalışmalar aşama aşama ilerliyor, yüz yüze eğitimin başladığı binalar salgına karşı sterilize ediliyor. Ekipler, okulların ana giriş kapılarından ve bahçelerinden başlayarak, sınıflardan, koridorlara, lavabolara ortak kullanılan her alanı dip bucak temizliyor. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli” dedi.