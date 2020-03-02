‘Olimpiyatlar ertelenmeyecek’

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansta Erdener, spor yöneticiliğinde kariyer planlaması, sporun değeri ve hayatımızdaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak davetlilere önemli mesajlar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, üniversite öğrencileri ve sporcuların izleyici olarak yer aldığı konferans öncesinde İzmir’de bu yıl ilk kez düzenlenecek Maraton İzmir sunumu gerçekleştirildi.

“2030’a hazırlanmalyıız”

Uğur Erdener, konferansta kendisine yöneltilen, “Koronavirüs olimpiyatları etkileyecek mi?” sorusunu, “Şu an itibarıyla 2020 Olimpiyatları Tokyo’da 24 Temmuz’da başlayacak. Süreç takip ediliyor. Bu salgın sonsuza dek sürmeyecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda koronavirüs nedeniyle erteleme söz konusu değil” şeklinde yanıtladı. Türkiye’nin olimpiyat adaylığı konusunda 2030’a bakması gerektiğini ve bunun için ise çok iyi çalışması gerektiğinin altını çizen Erdener, “Türkiye’nin en yakın olduğu olimpiyat, İstanbul’un 2020 adaylığıydı. İstanbul çok üst düzey bir ekiple, çok iyi planlanmış çalışma yaptı. Türkiye’nin o gün içinde bulunduğu jeopolitik durum nedeniyle son anda şartlar İstanbul’un aleyhine döndü. İstanbul konuyu ciddi bir aşamaya getirmişti” dedi.