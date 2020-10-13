Olmadı gençler!

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN’a binen gençlerin yüksek sesle şarkı söylediği, bazılarının da sigara içtiği görülüyor. Grubun sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydığı da görüntülerde yer alıyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını istiyor. l HALİL İBRAHİM KARABIYIK DHA