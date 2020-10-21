Omuz omuza

Başkan Ali Kemal Deveciler, “Hizmet için özveriyle çalışıyorsunuz, hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Hep beraber eyi hizmeti sunacağız” dedi. Çeşme’de ise mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Ekrem Oran, “Vatandaşla belediyeyi buluşturan organ sizlersiniz. Bu kentin nabzını tutan kişilersiniz” dedi.