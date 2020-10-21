85,65BİST1.2100.42EURO9.29-0.02USD7.86-0.04ALTIN482.290.00
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Omuz omuza
    ABONE OL
    21.10.2020 - 00:03 |

    Omuz omuza

    Muhtarlar günü Burhaniye’de düzenlenen çelenk töreniyle kutlandı.

    Omuz omuza

    Başkan Ali Kemal Deveciler, “Hizmet için özveriyle çalışıyorsunuz, hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Hep beraber eyi hizmeti sunacağız” dedi. Çeşme’de ise mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Ekrem Oran, “Vatandaşla belediyeyi buluşturan organ sizlersiniz. Bu kentin nabzını tutan kişilersiniz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM, KPSS sonuçlarını hangi tarihte açıklayacak? KPSS lisans sonuçları tarihi belirlendi!

    ÖSYM, KPSS sonuçlarını hangi tarihte açıklayacak? KPSS lisans sonuçları tarihi belirlendi!

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    Son dakika... Türkiye'den 2 yeni NAVTEX ilanı

    Son dakika... Türkiye'den 2 yeni NAVTEX ilanı

    Sıradaki Haber