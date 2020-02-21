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    21.02.2020 - 00:04 |

    Önce açılış sonra ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun açılışını yapacak. Ardından da Kınıklılarla bir araya gelip Başkan Sadık Doğruer’in yeni projeleri hakkında bilgi alacak

    Önce açılış sonra ziyaret

    İzmir’in kuzey aksındaki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun resmi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Saat 13.00’te Menemende’ki açılışın ardından Erdoğan, Kınık ilçesine geçecek. Belediye Başkanı Sadık Doğruer’i ziyaret edip halka seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kınık’ta ikinci kez ağırlayacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Doğruer, “2014 yılındaki ziyaretin ardından verdiği desteklerle ilk dönem projelerimizi tamamladık. Bu ziyaretinde sunumunu yapacağımız yeni projelerimize de vereceği desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı, Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyoruz” dedi. 55.7 kilometresi otoyol, 40.2 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 95.9 kilometre uzunluğundaki otoyol, İzmir’den Çandarlı’ya ulaşımı 1.5 saatten 40 dakikaya düşürecek. Üçü gidiş, üçü de geliş olmak üzere toplam altı şeritli otoyolda, 12 köprülü, iki hemzemin kavşak, yedi ücret toplama alanı, üç otoyol hizmet alanı, sekiz viyadük, 36 köprü ve bir tünel bulunuyor.


    Kent içi tarafiğe neşter

    Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu; Koyundere Kavşağı’ndan başlayıp Türkelli ve Aliağa’nın doğusundan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi ve Yeni Şakran’a ulaşarak mevcut İzmir-Çanakkale karayoluna paralel ilerliyor. Çandarlı Liman bağlantı yolu ile liman bölgesinde son buluyor. Otoyolla, kuzeydeki Çiğli, Menemen ve Aliağa’da bulunan endüstri sektörlerinin gereksinimleri nedeniyle kent içi yollarda oluşan yoğunluk azalacak.

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