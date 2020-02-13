13.02.2020 - 00:04 |
Önce İzmir sonra Almanya
Şefliğini Güldehen Marmara, müzik direktörlüğünü Selçuk Gönüldaş ve sunuculuğunu merhum sanat güneşi Zeki Müren’in kadim dostu Göksenin Çakmak’ın yaptığı Dünden Bugüne Kültür Sanat Derneği’nin, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki konserini başta gazi ve şehit aileleri olmak üzere yaklaşık bin kişi izledi.
YUSUF ÇINAR
Gönüldaş, “Bize bu güzel anlarda destek olan sponsor firmalar; Gazi Hastanesi, Antiochia Künefe ve Kapshon Ayakkabı’ya, Almanya’dan gelen dernek üyelerimize ve yine Almanya Gönül Dostları Derneği’ne teşekkür ederiz” dedi. Gecenin sonunda emeği geçenlere plaketleri verildi.
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.