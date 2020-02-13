Önce İzmir sonra Almanya

Gönüldaş, “Bize bu güzel anlarda destek olan sponsor firmalar; Gazi Hastanesi, Antiochia Künefe ve Kapshon Ayakkabı’ya, Almanya’dan gelen dernek üyelerimize ve yine Almanya Gönül Dostları Derneği’ne teşekkür ederiz” dedi. Gecenin sonunda emeği geçenlere plaketleri verildi.















