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    13.02.2020 - 00:04 |

    Önce İzmir sonra Almanya

    Şefliğini Güldehen Marmara, müzik direktörlüğünü Selçuk Gönüldaş ve sunuculuğunu merhum sanat güneşi Zeki Müren’in kadim dostu Göksenin Çakmak’ın yaptığı Dünden Bugüne Kültür Sanat Derneği’nin, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki konserini başta gazi ve şehit aileleri olmak üzere yaklaşık bin kişi izledi.

    Önce İzmir sonra Almanya
    YUSUF ÇINAR

    Gönüldaş, “Bize bu güzel anlarda destek olan sponsor firmalar; Gazi Hastanesi, Antiochia Künefe ve Kapshon Ayakkabı’ya, Almanya’dan gelen dernek üyelerimize ve yine Almanya Gönül Dostları Derneği’ne teşekkür ederiz” dedi. Gecenin sonunda emeği geçenlere plaketleri verildi.

    Önce İzmir sonra Almanya

    Önce İzmir sonra Almanya

    Önce İzmir sonra Almanya

    Önce İzmir sonra Almanya

    Önce İzmir sonra Almanya


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