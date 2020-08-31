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    31.08.2020 - 00:06 | | YUSUF ÇINAR

    Önce şampiyonluk ardından nişan...

    Önce şampiyonluk ardından nişan...
    YUSUF ÇINAR

    Süper Lig şampiyonu olan Başakşehir futbolcularından Milli Futbolcu İrfan Can Kahveci ile ünlü sanatçıların menejeri Murat Doyran’ın kızı Gözde Doyran, Çeşme’deki Murat-Seçkin Doyran ailesinin yazlıklarında nişan yüzüklerini takarak evliliğe ilk adımı attı. Yüzükleri işadamı Rıza Akça ile İrfan Can Kahveci’nin dedesi İrfan Kahveci birlikte taktı. İrfan Can Kahveci’nin futbolcu arkadaşları Galatasaray’dan Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan Gençler Birliği’nden Ahmet Oğuz, işadamları ve eşlerinden oluşan davette, sanatçı Altay yoğun istek üzerine sahneye çıkarak üç şarkı söyledi, daha sonra sahneye çıkan Simge Eğrilmez de şarkılarıyla geceye renk tattı.

    Önce şampiyonluk ardından nişan...

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