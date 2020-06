'Önceliğimiz Göztepe'nin menfaatleri'

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Katar sermayeli bir şirket tarafından 150 milyon dolara satılacağı iddialarını, Başkan Vekili Talat Papatya yalanladı. “Şu an için kulübümüze gerek yurt dışı gerekse yurt içi kaynaklı bir takım müracaatların olduğu doğrudur” diyen Papatya, “Başkanımız Mehmet Sepil’in hep ifade ettiği gibi Göztepe’nin menfaatlerini ve geleceğini düşünerek hareket etmek her zaman için önceliğimizdir. Bir taraftan da tüm dünyada özellikle bu dönemde, oluşan şartların yansıması olarak hemen her alanda olan birleşme, konsolidasyon ve büyüme eğilimlerinin artması durumları futbol sektöründe de söz konusudur” dedi.



Göztepe’nin tarihi, taraftarı ve potansiyeliyle tüm dikkatleri üzerine çektiğine dikkat çeken Başkan Vekili Talat Papatya, “Göztepe bugün gerek efsane tarihi, gerek büyük taraftarı gerekse de gelecek vaat eden potansiyeli göz önüne alındığında, bu tür iş birliği teklifleri için düşünülecek öncelikli kulüplerdendir. Ayrıca kulübümüze yalnız bu dönemde değil, her zaman için bir ilgi olduğu gerçektir ve de bu ilginin temel nedeni de taraftarımızdır. Basında yer alan söz konusu içerikteki anlaşma haberi ise doğru değildir; bu konuya ilişkin olası ciddi iş birlikteliği yaklaşımları ya da teklifleri Başkan’ımız tarafından mutlaka camiamız ile her zaman içtenlikle paylaşılır” diye konuştu.