BİST 89.063-0,25EURO6,990,09USD6,420,03ALTIN333,49-0,74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 'Önceliğimiz sağlık'
    ABONE OL
    26.03.2020 - 00:02 | | İZMİR Milliyet

    'Önceliğimiz sağlık'

    'Önceliğimiz sağlık'
    İZMİR Milliyet

    Büyükkarcı, “Kulübümüz, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin direktiflerine uyarak, salgının yayılmasını önlemek için gereken tüm önlemleri almış ve almaya devam etmektedir. Sağlık her şeyden daha önemli” dedi.

    Koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde alınan tedbirler gereği süresiz ara verilen spor faaliyetleri sonrasında gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Bireysel bilinçli yaklaşımlarımız sayesinde sorumluluğumuz altında bulunan bini aşkın aile ferdimizin hiçbirinde hastalık şüphesine rastlanmamıştır” dedi.

    ‘Bizde sorun yok’

    Pandemiye dönüşen koronavirüs sonrası aldıkları önlemlerle kulüp bünyesinde yer alan hiçbir bireyde virüs şüphesinin olmadığının müjdesini, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Büyükkarcı verdi. Koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemekle ilgili kulüp olarak tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Büyükkarcı, “İlk günden bu yana, henüz ülkemizde tedbirler alınmaya başlamadan harekete geçtik. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin göstermiş olduğu direktiflere uyarak salgının yayılımını önlemek için tüm önlemleri almış ve almaya devam etmekteyiz” dedi.

    ‘Lütfen evde kalın’

    Karşıyaka bünyesinde yer alan tüm birimlerin çalışmalarına ara verdiklerini belirten Büyükkarcı, “Altyapı çalışmalarına ve spor okullarına ara verilmesiyle başlayan süreçte, liglerin tatil edilmesiyle birlikte tüm kulüp faaliyetlerimiz de duraklatılmıştır. Tüm şubelerimizde yer alan idari personele de izin verilmiştir. Alınan önlemler ve bireysel bilinçli yaklaşım sayesinde sorumluluğumuz altında bulunan altyapı ve spor okulu öğrencilerimiz başta olmak üzere hiçbir antrenörümüzde, sporcumuzda veya çalışanımızda koronavirüs şüphesine rastlanmadığını belirtmek isterim. Salgının en kısa sürede sona ermesini ve tüm insanların keyifle günlük hayatlarına dönmesini umarken, hastalanmış olanlara acil şifalar diliyorum. Evinizde kalın, sağlıkla kalın” diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    Yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladıİtalya'da corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 mart Corona Virüs Türkiye'de ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (25 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı açıklama

    25 mart Corona Virüs Türkiye'de ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (25 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı açıklama

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber