'Önceliğimiz sağlık'

Büyükkarcı, “Kulübümüz, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin direktiflerine uyarak, salgının yayılmasını önlemek için gereken tüm önlemleri almış ve almaya devam etmektedir. Sağlık her şeyden daha önemli” dedi.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde alınan tedbirler gereği süresiz ara verilen spor faaliyetleri sonrasında gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Bireysel bilinçli yaklaşımlarımız sayesinde sorumluluğumuz altında bulunan bini aşkın aile ferdimizin hiçbirinde hastalık şüphesine rastlanmamıştır” dedi.

‘Bizde sorun yok’

Pandemiye dönüşen koronavirüs sonrası aldıkları önlemlerle kulüp bünyesinde yer alan hiçbir bireyde virüs şüphesinin olmadığının müjdesini, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Büyükkarcı verdi. Koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemekle ilgili kulüp olarak tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Büyükkarcı, “İlk günden bu yana, henüz ülkemizde tedbirler alınmaya başlamadan harekete geçtik. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin göstermiş olduğu direktiflere uyarak salgının yayılımını önlemek için tüm önlemleri almış ve almaya devam etmekteyiz” dedi.

‘Lütfen evde kalın’

Karşıyaka bünyesinde yer alan tüm birimlerin çalışmalarına ara verdiklerini belirten Büyükkarcı, “Altyapı çalışmalarına ve spor okullarına ara verilmesiyle başlayan süreçte, liglerin tatil edilmesiyle birlikte tüm kulüp faaliyetlerimiz de duraklatılmıştır. Tüm şubelerimizde yer alan idari personele de izin verilmiştir. Alınan önlemler ve bireysel bilinçli yaklaşım sayesinde sorumluluğumuz altında bulunan altyapı ve spor okulu öğrencilerimiz başta olmak üzere hiçbir antrenörümüzde, sporcumuzda veya çalışanımızda koronavirüs şüphesine rastlanmadığını belirtmek isterim. Salgının en kısa sürede sona ermesini ve tüm insanların keyifle günlük hayatlarına dönmesini umarken, hastalanmış olanlara acil şifalar diliyorum. Evinizde kalın, sağlıkla kalın” diye konuştu.