'Önceliğimz Göztepe'nin menfaati'

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’de Başkan Vekili Talat Papatya, birçok takımın transfer listesinde yer alan sarı kırmızılı yıldız isimlerin geleceği hakkında bilgi verdi. Papatya, yaşanan zorlu süreçte kesin konuşmanın güç olduğunu söylerken, son zamanlarda isimleri başka kulüplerle anılan Beto, Alpaslan Öztürk, Andre Castro ve Serdar Gürler’in Göztepe’de mutlu oldukları için başarılı performans sergilediklerini, transfer tekliflerinin gelmesini de normal karşıladığını ifade etti. Ayrıca Papatya, atacakları adımlarda önce Göztepe’yi düşündüklerine dikkat çekti.



‘Aramızdaki bağ güçlü’



Uzun süredir Beto’nun menajerleri ile görüştüklerini, maddi hususlar dışında büyük ölçüde anlaştıklarını belirten Papatya, Beto’nun İzmir ve Göztepe’yi çok sevdiğini ifade etti. Papatya, başarılı eldivenin vatandaşı Andre Castro’nun da yoluna Göz Göz’de devam etmek istediğini belirtti. Pandemi sonrası dünyadaki hiçbir kulübün oyuncularına yüksek maaş teklif edemeyeceğini hatırlatan Papatya, “Göztepe olarak biz de futbolcularımıza eskisi gibi ücretler ödeyemeyeceğiz. Bu yüzden titiz davranıyoruz. Şu an oyuncularımızla yalnızca rakamlar üzerinde görüşüyoruz. Onlar ve kulübümüz arasında var olan duygusal bağ, çok kuvvetli. Bu görüşmelerden sonra verilecek nihai kararın ardından da önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

“Alpaslan’a teklif yok”



Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, İspanya’nın Huesca takımından kiralanan ve mukavelesi sezon sonu bitecek Serdar Gürler ve son dönemde Fenerbahçe’nin ilgilendiği iddia edilen Alpaslan Öztürk hakkında da bilgiler aktardı. Papatya, İspanyol ekibinin bu konudaki görüşlerini net bir şekilde ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Başarılı defans oyuncusu Alpaslan Öztürk için ise henüz resmi bir teklifin yapılmadığını dile getiren Papatya, “Alpaslan bizim

içi çok değerli. Biz ondan memnunuz, o bizden memnun fakat profesyonel bir dünyanın içerisinde bulunuyoruz. Teklifler gelirse oturur konuşuruz” diye konuştu.