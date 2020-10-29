Öncelik halk sağlığı

Kuşadalıların daha sağlıklı, hijyenik ve kaliteli gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye, pazaryerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler son olarak kent merkezindeki kapalı pazaryerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendislerinin de katıldığı bir denetim yaptı. Açıkta gıda satışı yapan pazarcılara uyulması gereken kurallar anlatıldı. Esnaf ve vatandaştan hijyen kurallarına uymaları istendi.