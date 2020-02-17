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    17.02.2020 - 00:07 |

    Öncü kent Denizli

    Öncü kent Denizli

    CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Buluşmaya; Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve kurul üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, kurul üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet ve Nukhet Küçüker ile Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti’li Avni Örki katıldı.

    Erdoğan’a rapor sunulacak

    Sağlık ve gıdada öncü olan illeri ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. Topaloğlu, “Denizli’deki termal turizm ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatımız olmuştu. Çok güzel çalışmalar ve imkanlar var, bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün. Gözlemlerimizi rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğiz” dedi.

    ‘Termal, lokomotif olur’

    Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan ise, “Denizli’nin tekstilde 3.5 milyar doları aşan ihracatı var. Aynı zamanda turizm şehriyiz, 2.5 milyonun üzerinde turist ağırlıyoruz. Tek sıkıntımız, konaklamaların kısa süreli olması. Termal turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde, ziyaretçiler en az bir hafta 10 gün şehrimizde kalabilir” diye konuştu. l DENİZ TOKAT DHA

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