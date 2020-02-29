Öncü projelerle katma değer

İzmir Kalkınma Ajansı, kentte yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ve Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 22 projenin hibe destek sözleşmelerini imzaladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İZKA Yönetim Kurulu üyeleri ve proje yararlanıcısı kurumların yetkilileri katıldı.

Vali ve İZKA Başkanı Ayyıldız, İzmir’in iktisadi ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak 22 projeye 18 milyon lira destek sağlanacağını ve alanında öncü olan bu projeler eliyle ortaya çıkacak çarpan etkisiyle elde edilecek faydanın çok daha büyük ve yaygın bir etki göstereceğini ifade etti.

Tarıma 11.3 milyon lira

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında; Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uygulanacak 11 projeye verilecek yaklaşık 11.3 milyon lira destekle, süt tankı dağıtımından su arıtımı ve damla sulamaya, yenilikçi sera yapımından doku kültürü yöntemiyle fidan üretimine kadar birçok öncü proje hayata geçirilecek.

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan dokuz projeye ise yaklaşık 4 milyon lira destek verilecek. Gezici Dijital Karavan uygulamasından Gemaloji Laboratuvarı’nın kurulmasına kadar çeşitli projelerle; firmaların dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim, katma değerli tedarik zincirine entegrasyon ve ortak altyapı ihtiyaçları karşılanacak. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan iki projeyle de özellikle dezavantajlı grupların rehabilitasyonu ve iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.