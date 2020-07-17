17.07.2020 - 00:03 |
‘Onların sayesinde nefes alabiliyoruz’
Bayındır’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Kani Bey Parkı’nda düzenlendi. Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “81 milyon vatandaşımız bir destan yazdı. Büyük bir cesaret ve kahramanlıkla kendini merminin önüne, kendini tankın önüne attı. Şehit ve gazilerimiz sayesine burada rahat nefes alabiliyoruz” dedi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.