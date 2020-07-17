‘Onların sayesinde nefes alabiliyoruz’

Bayındır’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Kani Bey Parkı’nda düzenlendi. Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “81 milyon vatandaşımız bir destan yazdı. Büyük bir cesaret ve kahramanlıkla kendini merminin önüne, kendini tankın önüne attı. Şehit ve gazilerimiz sayesine burada rahat nefes alabiliyoruz” dedi.