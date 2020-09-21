‘Önlemlere uyan virüs kapmıyor’

Bakan Koca’nın, turizm merkezlerindeki yoğunluğun vaka artışlarına ciddi etkisi olmadığı açıklamasına sektör temsilcilerinden, “İyi bir sınav verdik” yorumu geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Değerlendirde Toplantısı’nda, turizim sektörünün aldığı önlemlerin, tatilci yoğunluğuna rağmen ciddi vaka artışı yaşanmamasında etkili olduğunu dile getirdi.

Turizm kaynaklı vaka artışı olmadığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, “Turizm sektörü koronavirüs sürecinde iyi bir sınav verdi. Biz yapılması gerekenleri yaptık. Turizm sektörü bakanlıkların salgın kurallarını harfiyen uyguladı. Çünkü, bizim başka gelirimiz yok. Turist gelmezse biz işimizi yapamayız” diye konuştu.

‘En güzel cevap’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un pandemi döneminde turizm sektörünü çok doğru yönlendirdiğini ifade eden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler de, “Kurallara uymanın virüse geçit vermediğini yaşayıp gördük. Ekranlarda birçok insan çıkıp ‘Tatile gitmeyin, virüs kaparsınız’ diye konuşuyordu. Türk turizmcisi bunlara en güzel cevabı verdi” dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de “Tatilciler, kurallara uyan turizmciler sayesinde koronavirüse yakalanmadı. Yurt dışından gelen misafirler de otellerimizi tebrik etti. Keşke herkes turizmciler kadar bilinçli olsa” ifadelerini kullandı. -AA