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    HaberlerEge Haberleri Önlemleri, Vali Tavlı hatırlattı
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    26.09.2020 - 02:17 |

    Önlemleri, Vali Tavlı hatırlattı

    İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da salgın önlemleri denetimleri sürüyor.

    Önlemleri, Vali Tavlı hatırlattı

    Türkiye ortalamasının altında vaka sayısı ile Muğla halkının kurallara uyduğuğunu belirten Vali Orhan Tavlı, “Tüm ekipler kapsamlı bir koronavirüs denetimi için sahada. Amacımız, koronavirüs ile mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatmak ve farkındalığı artırmak. Kentimizi daha iyi seviyelere taşımak için tüm vatandaşlarımızın kurallara uymaktan vazgeçmemeleri gerekiyor” dedi. l HASAN
    AKYILDIZ DHA

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