Önlemleri, Vali Tavlı hatırlattı

Türkiye ortalamasının altında vaka sayısı ile Muğla halkının kurallara uyduğuğunu belirten Vali Orhan Tavlı, “Tüm ekipler kapsamlı bir koronavirüs denetimi için sahada. Amacımız, koronavirüs ile mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatmak ve farkındalığı artırmak. Kentimizi daha iyi seviyelere taşımak için tüm vatandaşlarımızın kurallara uymaktan vazgeçmemeleri gerekiyor” dedi. l HASAN

AKYILDIZ DHA