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    HaberlerEge Haberleri Online derse tam not!
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    12.04.2020 - 00:04 |

    Online derse tam not!

    EÜ ve İEÜ, sundukları uzaktan eğitim programlarıyla öğrencilerini mağdur etmiyor. EGESEM, MABEM ve KARBEM, zor günlerde katılımcılara dolu dolu programlar sunuyor

    Online derse tam not!

    Çocuklara İngilizce

    Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM), eğitimlerine online devam ediyor. Çocuklara yönelik Happy Kids Club English for Pre School eğitimi EÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Aysel Alkan Civelek tarafından dün üç grup halinde gerçekleşti. EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş tarafından Duygusal Zeka Yönetimi Eğitimi, 24-25 Nisan günlerinde saat 15.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

    17-18 Nisan’da düzenlenecek

    Yine Göztaş tarafından Stres Yönetimi Eğitimi, 17-18 Nisan günlerinde saat 15.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek. Ayrıca EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Yiğit Açık tarafında Sayısal Video Kurgu Eğitimi 27-28-29 Nisan günlerinde saat 14.00-16.00 saatleri arasında verilecek. Eğitimlere egesem.ege.edu.tr ve egesem.org adresinden ayrıca 0232 483 53 64 numarası ile ulaşılabilecek.

    Fırsata dönüştürün

    Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerine sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile seslendi, “En kısa sürede kampüs ortamında tekrar birlik olacağız. Bu süreçte mağduriyetinize hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz” dedi. Tüm önlemleri aldıklarını belirten Prof. Dr. Budak, “Yüksek lisansa başvuracak öğrencilerimizi için sınavlar, mezuniyet tarihlerine göre belirlenecek. Sınav döneminde konaklama, barınma gibi sorunlar konusunda devletimizin ilgili kurumları ile görüşmelerimiz devam ediyor.

    Ege Üniversitesi’nin yönetim kurulundan ve senato üyelerinden sizlerle iletişimde olmalarını rica ettik. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 7/24 öğrencilerin sorularına ve sorunlarına yanıt verecek ‘WhatsApp hattı’ uygulamasını hayata geçirdik. Bu süreçte sizlerle devamlı temas halinde olmamız ciddi önem arz ediyor. Bu zorlukları birlik ve beraberlikle aşacağımıza yürekten inanıyorum. Ege ders materyalleri başta olmak üzere derslerinize iyi çalışın. Bu süreci bir fırsata dönüştürün. Yabancı dilinizi geliştirin. Sporu ihmal etmeyin. Sağlık Bakanlığımızın virüsle mücadelede koyduğu 14 kuralı uygulayın. Hepiniz evde
    kalın, sağlıklı kalın” diye konuştu.

    Okulumuzdan uzak kalmadık

    Güçlü teknolojik altyapısı sayesinde 10 bin öğrencisine uzaktan eğitimi sorunsuz vermeye devam eden İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ), 23 Mart’tan itibaren derslere yüzde 100’e yakın katılım sağlandı. Ekonomili gençler, yapılan araştırmalarda ders materyallerinin erişilebilirliği, öğrenci-akademisyen etkileşimi ve öğretim elemanlarının teknoloji becerileri, konusunda memnun olduklarını belirtti. İEÜ Öğretme ve Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Esin Çağlayan, “Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Princeton, Johns Hopkins, Manchester Üniversitesi’nde bulunan sistemi kullanıyoruz. Öğrencilerimiz, uzaktan eğitim konusunda çok avantajlı. Ayrıca mezunlar için de her hafta farklı alandaki bir akademisyenin katıldığı Çevrimiçi Seminer Serisi başlattık. Akıllı Kampüs sistemiyle, öğrencilerimizin geleceklerini en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken, en büyük destekçimiz de yine öğrencilerimiz. Özellikle sosyal medyadan ‘Okulumuzun imkânlarını kullanabiliyoruz’, ‘Evden ders süper’, “Okulumuzdan uzak kalmadık’, ‘Bu zor günleri yine öğrenerek yine kendimizi iyileştirerek aşıyoruz’ gibi birçok mesaj geldi. Bu durum, bizi de çok memnun etti.

    Kullanmakta olduğumuz eğitim teknolojileri ve merkezimizin sunduğu destek ve eğitim programları sayesinde gerek öğrencilerimizin gerekse öğretim üyelerimizin uzaktan eğitim sürecine kolay uyum sağlamaları mümkün oldu” dedi.

    MABEM, 10 bin öğrenciye ulaştı

    Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce başarılı öğrenci çıkaran hizmeti MABEM’in online eğitim sistemi, tam not aldı. 10 bine yakın öğrencinin yararlandığı eğitim 23 Mart’ta uzaktan eğitime başladı. Öğrenciler mabem.manisa.bel.tr adresi ile sisteme üye olarak ders anlatım videolarına, tarama testlerine, deneme sınavlarına ve soru çözümlerine ulaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla uzaktan eğitim sistemine başlandığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, tek amaçlarının gençlerin eğitimlerinden geri kalmamaları olduğunu ifade etti.

    'Gençler önceliğimiz'

    Karabağlar Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden KARBEM, salgına karşın ücretsiz eğitim verdiği öğrencileri yalnız bırakmadı. Kendilerine tahsis edilen online eğitim platformuna KARBEM’deki öğrenci numaralarıyla giren gençler, dersleri istedikleri zaman ve sayıda takip edebiliyor. Deneme sınavlarını da rehberlik öğretmenlerinin verdiği sürede tamamlayarak, başarılarını ölçebiliyor. KARBEM’in online eğitim platformundan, 6, 7 ve 8. sınıflardan 1100, 10, 11 ve 12. sınıflardan da 716 öğrenci yararlanıyor. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Gençler bizim geleceğimiz. Her tür koşulda yanlarında olmaya, eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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