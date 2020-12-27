Online kurslar

Tiyatro kursunun da online devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yaşanan pandemi sürecinde belirtilen tedbirler doğrultusunda kurslarımıza ara vermiştik. Bu süreçte öğrencilerimizi mağdur etmemek, onların eğitimlerinden geri kalmamaları ve evlerinde verimli vakit geçirmeleri için kurslarımızı uzaktan eğitim olarak sürdürüyoruz. Her şeyin temelinde eğitim var. Öğrenci ve velilerimizin destekleri ve eğitmenlerimizin gayreti ile bu süreci en iyi ve en faydalı şekilde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.