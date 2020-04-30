Online sınav

Son başvurular 7 Mayıs’ta alınacak. Aday öğrenciler sistemin ilk aşaması olarak 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00’da tek seans olarak yapılacak sınava online olarak kendi evlerinde, kendi bilgisayarlarından katılabilecekler. Kolej Genel Müdürü Özlem Dağ, “Sistem okullarımızda öğrenim görecek çok yönlü gençleri daha iyi tanımamıza ve yönlendirmemize fayda sağlıyor” diye ifade etti.