30.04.2020 - 00:02 |
Online sınav
Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye’nin 14 ilinde bulunan Fen ve Teknoloji Liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı Apply Fentek lise kabul modeli için başvurular başladı.
Son başvurular 7 Mayıs’ta alınacak. Aday öğrenciler sistemin ilk aşaması olarak 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00’da tek seans olarak yapılacak sınava online olarak kendi evlerinde, kendi bilgisayarlarından katılabilecekler. Kolej Genel Müdürü Özlem Dağ, “Sistem okullarımızda öğrenim görecek çok yönlü gençleri daha iyi tanımamıza ve yönlendirmemize fayda sağlıyor” diye ifade etti.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.