Online toplantılarla dışsatımcıya destek

Toplantılarda, ticaret müşavirleri görev yaptıkları ülkelerde covid-19 salgını sonrasında alınan ekonomik, sosyal ve sağlık tedbirlerini, öne çıkan sektörleri ihracatçılarımızla paylaşıp; ihracatçıların sorularını cevaplandırdılar. Buluşmaların süreceğini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “26 ülkeye yaptığımız ihracat Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 54’ünü oluşturuyor. 2020 yılının 7 aylık döneminde EİB 7 milyar 69 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, webinar düzenlediğimiz 26 ülkeye ihracatımız 4,2 milyar dolar oldu. Bu ülkeler EİB’nin ihracatından yüzde 58 pay ile temsil edildi” diye konuştu.