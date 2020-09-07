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    HaberlerEge Haberleri Online toplantılarla dışsatımcıya destek
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    07.09.2020 - 00:04 |

    Online toplantılarla dışsatımcıya destek

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 12 webinar toplantısında 26 ülkede Türkiye’yi temsil eden ticaret müşavirleriyle yüzlerce ihracatçıyı bir araya getirdi.

    Online toplantılarla dışsatımcıya destek

    Toplantılarda, ticaret müşavirleri görev yaptıkları ülkelerde covid-19 salgını sonrasında alınan ekonomik, sosyal ve sağlık tedbirlerini, öne çıkan sektörleri ihracatçılarımızla paylaşıp; ihracatçıların sorularını cevaplandırdılar. Buluşmaların süreceğini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “26 ülkeye yaptığımız ihracat Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 54’ünü oluşturuyor. 2020 yılının 7 aylık döneminde EİB 7 milyar 69 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, webinar düzenlediğimiz 26 ülkeye ihracatımız 4,2 milyar dolar oldu. Bu ülkeler EİB’nin ihracatından yüzde 58 pay ile temsil edildi” diye konuştu.

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