Online vergi ödemesi

Emlak, Çevre Temizlik Vergisi 2020 yılı ikinci taksit ödemelerini yapmak isteyenler, Konak Belediyesi web sitesi üzerinden sadece TC kimlik numaraları ile ödeme yapabiliyor. Başkan Abdül Batur, salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşların vergi işlemlerini online yapmaları adına her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade etti. Öte yandan ödemlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle Konak’ta bulunan Mali Hizmetler Binası vezneleri 28-29 Kasım tarihlerine denk gelen hafta sonunda da 11.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.